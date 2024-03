Bimbo di 11 anni si perde nel bosco. Ma viene ritrovato

Bambino di 11 anni si allontana mentre gioca con la mamma e si perde nel bosco. La Polizia di Stato lo ritrova dopo un’ora di ricerche. Era spaventato quando è stato ritrovato il piccolo senese, che ieri pomeriggio si era allontanato da casa e si era perso nel boschetto poco distante. Erano le 16.40 quando alla centrale della Questura è arrivata la chiamata disperata dei genitori, che non riuscivano a ritrovarlo.

Immediatamente la sala operativa ha allertato le pattuglie sul territorio, diramando le ricerche. Due volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, coordinate dalla centrale, si sono portate nella zona alla periferia nord di Siena dove abita la famiglia.

La mamma ha riferito agli agenti che stava giocando fuori casa con il figlio quando all’improvviso ha girato l’angolo e, in pochi secondi, il bimbo è sparito dalla sua vista. Entrambi i genitori si sono messi immediatamente a cercarlo nei luoghi dove a volte si era recato in passato, ma inutilmente. Non appena acquisite le informazioni necessarie, i poliziotti si sono attivati nelle ricerche dividendosi le zone. Dopo circa un’ora in cui hanno setacciato la città sia in auto che a piedi, insieme ai genitori che lo chiamavano per nome, hanno udito nei pressi di un boschetto il pianto di un bimbo che chiamava il babbo.

Era proprio il piccolo che si era perso e che, grazie alle forze dell’ordine, che ha potuto così abbracciare di nuovo i suoi genitori. Il bambino ha raccontato ai poliziotti di essere scivolato dietro a un casottino nel bosco poco distante da casa e di essere rimasto lì spaventato.

Ora sta bene ma, per approfondire il suo stato di salute e scongiurare ogni pericolo, una volta riportato a casa, i genitori hanno chiamato l’ambulanza per fare così tutti gli accertamenti eventualmente necessari.

Babbo e mamma hanno ringraziato gli agenti per aver riportato loro il figlio sano e salvo. Una storia a lieto fine quindi grazie ai poliziotti, quella che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori al calar del buio.