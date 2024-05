’Bimbimbici’ in città. Festa sulle due ruote per piccoli e grandi

È stata la consueta festa a due ruote per grandi e, soprattutto, piccoli, che hanno avuto la possibilità di girare per la città in modo inedito. Ieri è tornato come ogni anno ’Bimbimbici’, edizione 2024, manifestazione organizzata da Fiab Siena Amici della bicicletta "con l’obiettivo di promuovere l’uso della bici tra giovani e giovanissimi a sostegno di una mobilità sostenibile, sollecitare la collettività a una riflessione generale sulle necessità di creare più zone verdi, più corsie e piste ciclabili e marciapiedi dove i pedoni possano muoversi in sicurezza". Il ritrovo in Fortezza a partire dalle 9 poi il giro del centro storico: da San Domenico al Duomo, passando da piazza Indipendenza, poi piazza del Campo, Ponte di Romana e poi ritorno per Banchi di Sopra, via Montanini, porta Camollia e di nuovo in Fortezza con tanti giochi e merenda per tutti.