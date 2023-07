Big di Piazza a confronto Aceto, Tittia e Trecciolino, tre carriere fotocopia Dieci vittorie alla stessa età

Sembra fatta in fotocopia, con pochi cambiamenti se non di epoca, la carriera di tre assoluti protagonisti degli ultimi sessant’anni di Palio, tanto per scoprire se Tittia abbia tutte le carte in regola, nella dinamica della sua carriera per raggiungere e superare due altri miti della piazza, Andrea De Gortes detto Aceto e Luigi Bruschelli detto Trecciolino. Cominciamo da un dato essenziale, a quale età hanno esordito. Aceto (classe 1943) ha cominciato il 2 luglio 1964, quindi a 21 anni. Ci va vicino Trecciolino (classe 1968) che fa il suo esordio il 16 agosto 1990 quindi a 22 anni. Comincia un po’ prima il Tittia, esordendo il 2 luglio 2002 (classe 1985), quindi a 18 anni, appena maggiorenne. Il primo Palio vinto? Andrea De Gortes vince il 2 luglio 1965, a 22 anni, un anno dopo l’esordio. Luigi Bruschelli il 2 luglio 1996 quindi c’è un’aspettativa più lunga, a 28 anni, sei anni dopo aver iniziato. Una via di mezzo per Giovanni Atzeni, che vince la sua prima carriera il 2 luglio 2007, a 22 anni, quattro anni dopo il battesimo in piazza. Aceto ha poi chiuso nell’agosto del 1996 a 53 anni con 58 carriere. Luigi Bruschelli detto Trecciolino ha per il momento, corso l’ultimo Palio nel 2019 a 51 anni dopo aver corso 53 volte. Carriere che si assomigliano. Intanto il Tittia, con 10 vittorie, ha corso 36 volte. Essenziale esaminare l’ultimo capitolo: che età avevano quando sono arrivati alla decima vittoria, quella che in questi giorni ha raggiunto il Tittia? Aceto arrivò alla stella a 37 anni con il Palio vinto il 16 agosto del 1979 nell’Aquila con Urbino De Ozieri, mentre Trecciolino raggiunse il traguardo delle dieci vittorie a 38 anni, quindi molto vicino ad Aceto, con la carriera del 16 agosto 2005 nella Torre con Berio. Possiamo solo aggiungere che Tittia ha dieci vittorie anche lui a 38 anni. Effetto fotocopia per molti aspetti, senza considerare la possibile proiezione del Tittia, forte di cinque successi consecutivi. Chiudiamo con considerazioni meno numeriche: Aceto ha permesso al Leocorno di scuffiare il 17 agosto 1980, ma non ha fatto cappotti, vincendo tuttavia due volte nel 1972. Ha vinto in otto diverse Contrade. Trecciolino ha scuffiato nella Torre il 16 agosto 2005 ed ha fatto cappotto nello stesso anno vincendo anche nel Bruco. Ha vinto in 7 Contrade. Tittia ha fatto ben tre cappotti: nel 2013 (Oca e Onda), nel 2019 (Giraffa e Selva) e 2022 (Drago e Leocorno). Ha vinto in 6 Contrade.

Massimo Biliorsi