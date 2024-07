Bientina, vince Pusceddu. Chiavassa ci prova con Baila

Palio da batticuore a Bientina, un colpo di scena dietro l’altro. Cadute, una contrada che non ha potuto partecipare neppure alla batteria: Adrian Topalli su Benito per il Puntone fermato dai controlli veterinari per un lieve risentimento. Alla fine di una sequenza di eventi da cardiopalma il palio è stato appannaggio di Valter Pusceddu su King Rio per Cilecchio che attendeva il successo da 13 anni. Nella finalissima ha messo subito il piede sull’acceleratore girando senza problemi nel difficile tracciato di Bientina. Ha provato Mattia Chiavassa su Baila (Viarella) a rimontare sulla rivale senza però impensierire Pusceddu. Tanti i cavalli del nostro Protocollo impegnati, da Benito baio a Dreheer, da Coca a Caveau, a Baila, allo stesso vincitore. Peccato per Alessandro Cersosimo uscito di scena nella prima batteria (Centro storico): era partito in testa ma viene urtato nella curva del tabaccaio. In finale vanno Francesco Caria (Quattro Strade) su Caveau e il cavallo scosso della Forra, Dreheer montato da Marco Bitti. Cade anche Dino Pes (Santa Colomba) da Denise beauty. Poi il forfait di Topalli su Benito che il veterinario (anche del Palio di Siena) Giuseppe Incastrone non fa correre nella seconda batteria. Dove la cavalla di Chiavassa prende King Rio di Pusceddu che viene controllato ma poi rientra. Quando Andrea Calamassi la dà buona Pusceddu va avanti e tiene la testa facile, cade Salvatore Nieddu (Guerrazzi) da Coca, agguanta la finalissima Chiavassa. Il resto, come detto, è il trionfo del fantino che, seppure squalificato a Siena, in provincia continua a mietere successi.

La.Valde.