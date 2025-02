Bezzini: "Bilanci in sofferenza per i tanti servizi"

La Giornata del malato alle Scotte, l’incontro in Comune con il sindaco Nicoletta Fabio e l’assessore Giuseppe Giordano, l’intervista a Siena Tv insieme all’assessore Simone Bezzini. La giornata senese di Marco Torre, nuovo direttore generale dell’Asl Toscana sud est, ha compreso le prime uscite pubbliche e l’incontro con i vertici dell’amministrazione comunale che aveva messo in dubbio tempi e modi della scelta del presidente Eugenio Giani. "Al direttore Torre abbiamo proposto un vero e proprio leale ‘patto di collaborazione’ per la sanità territoriale, nel rispetto di competenze e ruoli, tra cui quelli del Comune di valutazione e controllo recependo le istanze dei cittadini", affermano dopo l’incontro Fabio e Giordano.

Il preludio non era stato tenerissimo, soprattutto da parte di Fratelli d’Italia (e il tema sanità sarà centrale in campagna elettorale con la candidatura di Enrico Tucci). La critica principale, arrivare da un’azienda di "nicchia" (la Fondazione Monasterio) e non aver dimestichezza con una delle dimensioni e della complessità dell’Asl Toscana sud est. "In realtà proprio quell’esperienza – ha detto Torre a Siena Tv riferendosi alla direzione della Fondazione Monasterio – mi ha consentito di approfondire nel dettaglio le tematiche tipiche di qualunque organizzazione sanitaria. Quello che ho chiamato ’modo Monasterio’ si traduce in cura del dettaglio e pragmatismo e quello cercherò di adottare, dopo l’attuale necessaria fase di comprensione. Comunque non ho vissuto come critiche quelle parole, ma le ho lette come preoccupazioni e sensibilità rispetto a un’azienda che deve dare risposte ai cittadini".

Tornano al’incontro in Comune, il sindaco Fabio e l’assessore Giordano hanno chiesto di Proprio "mettere al centro il territorio senese, in passato spesso trascurato".

Più diretto in risposta agli attacchi l’assessore Simone Bezzini, considerato anche il ruolo politico (e la probabile ricandidatura al consiglio regionale, anche se per ora su questo naturalmente nicchia): "Sono stati fatti circolare dati male interpretati – ha detto sempre a SienaTv –, i direttori di unità complesse sono molti meno dei 2.100 di cui parla il consigliere di Fratelli d’Italia e la Fondazione Gimbe ha rilevato che la Toscana ha tra i costi unitari più bassi d’Italia. È vero che la sanità ha problemi di bilancio, ma perché deve garantire livelli di assistenza, pari accesso a tutti i territori, gli extra Lea: per questo spendiamo più di quanto lo Stato ci trasferisce".