Bettolle celebra il ’Gigante bianco’

Un prodotto che si lega fortemente al territorio, un’eccellenza che ha storia, blasone e caratteristiche uniche. La Chianina è in festa a Bettolle con la ventesima edizione, partita ieri, dell’evento ’La Valle del Gigante Bianco’, promossa dall’associazione Amici della Chianina (il presidente è Giovanni Corti), nata nel 2005 con uno scopo, lo studio e la valorizzazione della razza bovina Chianina. Bettolle può essere considerata la capitale di questa eccellenza, qui nacque infatti Ezio Marchi considerato "il padre della Chianina". Due weekend consecutivi in calendario, oggi pomeriggio l’apertura delle mostre documentali e fotografiche, la presentazione del percorso di trekking urbano "Bettolle, alla scoperta delle antiche tracce della Chianina", la "Passeggiata ecologica nella Valle del Gigante Bianco", la conferenza dedicata alle fattorie granducali in Valdichiana, gli stand aperti con la Chianina protagonista.

Domani e lunedì, ore 10, "Stalle di Chianina aperte", per visitare gli allevamenti locali (su prenotazione) e domenica alle 16 a Villa Olda a Bettolle, si potrà anche imparare a "Ri-conoscere la Chianina". Sarà una domenica animata anche dal mototurismo e dal raduno auto e moto vintage. Tra gli appuntamenti da sottolineare anche il film "Nado" di Daniele Farina, sulla vita di Nado Canuti, il popolare artista nato proprio a Bettolle (domani alle 21.30).

Tra i protagonisti de "La Valle del Gigante Bianco" anche il Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp. Per il direttore Andrea Petrini, l’evento si conferma "non solo come vetrina di eccellenze gastronomiche, ma anche importante momento di divulgazione e consapevolezza sul tema della qualità alimentare".

L.S.