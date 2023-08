"Betti guida l'Associazione Giovani Avvocati di Siena: Energia e Positività"

Il nuovo presidente della sezione Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) di Siena è Alessandro Betti. Il direttivo per il prossimo biennio vedrà come vice presidente Giulio Pezone, segretaria Martina Pelosi, tesoriera Monica Fara, consigliere nazionale l’avvocato Marco Pastore. I consiglieri sono Francesca Martini, Silvia Rossi Valenti, Erika Aquilini, Leandro Parodi, Marco Nencini, Francesca Vegni, Alice Giomi e Giulia Salvini.

"Sono molto contento dell’elezione e della fiducia accordatami da soci e socie. Abbiamo formato una squadra multiforme, in primis come età perché si va dai 27 ai 40 anni, range che racchiude la giovane avvocatura senese. Multiforme però anche territorialmente perché spaziamo da Chiusi a Sarteano fino alla Valdelsa, Siena naturalmente. L’associazione cercherà di andare incontro alle diverse esigenze dei soci e dei luoghi dove svolgono la professione. Dovremo affrontare battaglie e avventure – dice Betti –, visto che è una stagione particolare per l’avvocatura. Lo faremo con sorriso, fresca energia e soprattutto positività"-