Betti Editrice taglia quota mille. Il traguardo delle pubblicazioni celebrato con un libro di Giannelli

Il libro numero mille di una casa editrice è un traguardo importante. Se poi in copertina c’è il nome di un grande personaggio come Emilio Giannelli, allora il rilievo dell’evento è amplificato. L’appuntamento nelle librerie è per sabato 25, quando arriverà al pubblico il millesimo libro di Betti Editrice. Si tratta di ’Siena. Così per ridere’, pubblicazione del vignettista del Corriere della Sera dedicata alla sua città.

"Siamo orgogliosi, felici ed emozionati per questo traguardo – afferma il proprietario e direttore Luca Betti –. Le mille pubblicazioni simboleggiano e rappresentano anche mille storie, dietro alle quali ci sono scrittori, poeti, intellettuali, comici e fotografi. Pagina dopo pagina con passione, dedizione e attenzione lavoriamo con e per la cultura. Il nostro motto è sempre stato ‘diffondiamo la cultura delle terre toscane’, questo lo abbiamo fatto e lo stiamo continuando a fare, inseguendo sempre l’obiettivo di migliorarci giorno dopo giorno. In questa occasione vorrei ringraziare tutta la squadra della Betti Editrice con la quale lavorando insieme con passione siamo arrivati a questa millesima stampa".

E l’occasione sarà celebrata con una pubblicazione dedicata al disegnatore e vignettista senese Emilio Giannelli. "Siamo davvero felici di annunciarlo – afferma Betti - questa è davvero una piacevole sorpresa per celebrare la nostra ricorrenza".

La Betti Editrice nasce nel 1992 con il volume Pallium, da quell’anno la produzione si è arricchita con monografie di artisti, saggi di filosofia e storia contemporanea che abbracciano l’intero territorio toscano e tematiche di interesse nazionale.

"Essere un editore vuol dire lavorare con una convinzione, quasi una missione, quella di occuparsi e impegnarsi a poter fornire tutti gli strumenti necessari per presentare al meglio l’opera e l’ingegno intellettuale di scrittori – continua Luca Betti –. Un lavoro che ha una responsabilità condivisa con chi effettivamente scrive il libro. Sempre di più e in particolar modo oggi è indispensabile poter continuare con questa storia. Il millesimo libro stampato ha un valore incredibile. Adesso guardiamo alla prossima pubblicazione, per continuare questa bellissima storia".

Nel cammino della Betti non è stato trascurato neanche il pubblico dei più piccoli a cui sono dedicate le collane Betti Junior e Toscana: vite straordinarie. La narrativa dal 2014 ha visto crescere in maniera esponenziale il numero dei titoli in catalogo della collana Strade Bianche. E il desiderio di oltrepassare i confini regionali si è tradotto nella nascita di tre nuove collane, Edizioni d’autore, I labirinti e I Fuoricollana. Questa è solo una parte di una lunga storia ancora in da scrivere nel futuro.