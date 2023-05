Bernino pronto al via Lavori in dirittura

La piscina comunale all’aperto del Bernino, a Poggibonsi, si rifà il trucco in vista dell’imminente apertura al pubblico, prevista per la prossima settimana. Il Comune ha assegnato i lavori a una ditta di Latina per una spesa di 45mila euro e ormai sono in dirittura di arrivo. "Sulla scorta dei sopralluoghi effettuati assieme alla società che gestisce la struttura – spiega l’amministrazione comunale – è apparso necessario procedere a una serie di interventi per eliminare alcune problematiche riscontrate sulle pavimentazioni intorno al piano vasca, che possono essere causa di potenziale pericolo per i fruitori della piscina, oltre alla riparazione di alcune perdite che possono essere state la causa dei dissesti riscontrati".

L’impianto natatorio all’aperto nell’area sportiva alla periferia di Poggibonsi, uno dei più frequentati del territorio, è stato inaugurato ventinove anni fa. Si tratta di un polo natatorio che da sempre riveste un ruolo di riferimento per allenamenti, gare, competizioni anche di carattere nazionale, corsi per apprendere le nozioni nelle diverse specialità e attività libere negli spazi acqua. Rti Esseci Nuoto e Nuoto Virtus Poggibonsi si occupano della la gestione delle vasche comunali coperta e scoperta, insieme con la superficie a verde, la struttura del bar al servizio delle due piscine, il palazzetto dello sport e gli accessi e le vie interne all’area sportiva. L’inizio della stagione, insomma, è ormai alle porte e la piscina comunale scoperta si tira a lucido per essere pronta all’appuntamento con i bagnanti. La prossima settimana, se il tempo non farà i capricci, l’impianto aprirà i battenti.