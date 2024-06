Bennato in concerto al "Torrita Blues"

Fa un certo effetto e può essere anche un motivo di orgoglio. C’è il nome di Torrita di Siena nella prima data del "Rock Summer Tour" di Edoardo Bennato che, come avevamo già scritto, sarà protagonista del Torrita Blues, dal 27 al 29 giugno nel "salotto" del paese, Piazza Matteotti. Bennato, autore di canzoni "immortali" e cantate ancora oggi dalle nuove generazioni, artista italiano capace di riempire, prima di altri, gli stadi, sarà a Torrita il 28 giugno per un lungo show, tra vecchi successi e brani recenti, con la sua Be Band sul palco e anche dei video per uno spettacolo che sta generando una certa attesa. E che arriva in un anniversario importante, quello dei 35 anni del festival, la cui prima edizione fu nel 1989 con i Treves Blues Band che saranno protagonisti sabato 29 giugno. Il 27 giugno la tradizionale cena del giovedì che avrà una sua connotazione di beneficenza, ma anche tre concerti a cui assistere e buona cucina da assaggiare (immancabili le "penne blues"). Il venerdì, nella serata di Bennato, aprirà Francesco Garolfi mentre Gennaro Porcelli (musicista che suona anche con Bennato), con la Rr Blues Band, anticiperà l’esibizione dei Treves Blues Band il sabato. "Un traguardo prestigioso che festeggiamo ancora con grandi artisti: la loro presenza conferma l’importanza del Torrita Blues - dice il direttore artistico Luca Romani -. Una grande occasione per il territorio, per l’indotto che ruota intorno al Festival. Il merito è soprattutto del volontariato capace di muovere la grande macchina organizzativa".

Luca Stefanucci