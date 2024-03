Bennato e Treves le stelle italiane al Festival del Blues

Come il Palio dei Somari torritese, che in questi giorni è grande protagonista, può essere considerato il primo evento di primavera di rilievo in regione, il Torrita Blues, a fine giugno, inaugura invece la stagione dei grandi festival estivi in Toscana. E le novità sono già arrivate, quest’anno prima del solito, per quello che sarà il trentacinquesimo anno di vita del festival. Un anniversario importante per cui sono stati annunciati i primi nomi di spicco che iniziano a costruire la line-up del festival. Si parte venerdì 28 giugno con Edoardo Bennato, grande artista che non ha bisogno di presentazioni, un bel colpo per il Torrita Blues che vuole proseguire sulla linea degli ultimi anni quando, nella serata del venerdì, le ’stelle’ sono state gli artisti italiani che hanno scritto pagine di storia degli ultimi anni. E quindi Alex Britti, Irene Grandi e quest’anno Edoardo Bennato che con la BeBand è pronto a dare spettacolo tra vecchi successi e canzoni più recenti.

Sabato 29 giugno, invece, il ritorno di Fabio Treves con la Treves Blues Band, portabandiera del genere in Italia. Un musicista amico di Torrita e che evoca ricordi speciali, fu proprio Treves, infatti, ad aprire il primo concerto della storia del Torrita Blues. Era il 24 giugno 1989 e da allora il festival di strada ne ha percorsa davvero tanta. "E poi ci saranno gli artisti che annunceremo prossimamente ad aprire i concerti di Bennato e Treves Blues Band – ci dice Luca Romani, direttore artistico del Torrita Blues –. Siamo contenti, ci attendiamo un gran festival". Confermata la cena del giovedì con le band selezionate dal contest ’Effetto Blues’

Luca Stefanucci