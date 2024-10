Benefici termali nel Master universitario

Arriva alle terme di Chianciano, in questo weekend, l’ottavo appuntamento itinerante per il prestigioso Master di II° Livello in Medicina Termale e Idrologia Medica dell’Università di Pisa. L’appuntamento chiancianese del Master inizierà con Manuela Scaramuzzino, medico termale e direttore sanitario delle Terme di Chianciano, docente di questa edizione del Master, che effettuerà una relazione di contestualizzazione sull’offerta termale di Chianciano, illustrando la grande varietà di acque e fanghi e i loro utilizzi terapeutici in campo gastrointestinale, vascolare e artroreumatico. Una nuova tappa, quella di Chianciano, particolarmente importante per tenere alta l’attenzione su un modello di salute sostenibile, dove la medicina termale e la clinica specialistica si integrano in un percorso terapeutico a più fasi, per un maggiore beneficio della popolazione.

A.D.