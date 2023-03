"Bene il gruppo di lavoro, ma le risposte di Trenitalia e Rfi siano rapide"

"La costituzione di un gruppo di lavoro per predisporre un protocollo d’intesa sul miglioramento e la modernizzazione della linea ferroviaria Siena-Chiusi è un primo passo positivo e gli obiettivi primari sono efficienza dei servizi, riapertura di stazioni, nuove fermate e collegamenti più efficienti con Roma". Con queste parole i sindaci di Asciano (Fabrizio Nucci), Chiusi (Gianluca Sonnini), Montepulciano (Michele Angiolini), Rapolano Terme (Alessandro Starnini), Sinalunga (Edo Zacchei), Trequanda (Andrea Francini) e Torrita di Siena (Giacomo Grazi, anche presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese) commentano l’incontro online che si è svolto nei giorni scorsi, convocato dall’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, coni dirigenti e tecnici di Regione, Trenitalia e Rfi.

"Serve però – precisano i sindaci – un progetto più ampio per la modernizzazione del trasporto ferroviario nelle aree più interne della provincia di Siena che assicuri il collegamento con Chiusi al massimo in un’ora e il nuovo collegamento con l’alta velocità. Ringraziamo la Regione per l’impegno promosso finora, ma se non avremo risposte in tempi rapidi da Trenitalia e Rfi alle nostre richieste, siamo pronti a spostare la mobilitazione a Roma". Le richieste: miglioramento dei servizi sulla linea Siena-Chiusi, riapertura di fermate come Rapolano Terme e Montallese, nel comune di Chiusi; la riattivazione, a fini turistici, della stazione di Monte Sante Marie, nel comune rapolanese; la realizzazione dell’interscambio dei treni, noto come ‘lunetta ferroviaria’, alla stazione di Sinalunga, che renderà possibile un collegamento diretto tra Siena e Arezzo e una modernizzazione dei collegamenti tra Arezzo e Sinalunga, verso l’Umbria e l’Av "In attesa di nuovi sviluppi - concludono - ringraziamo la Regione e in particolare l’assessore Baccelli, per aver convocato un primo incontro fra tutti i soggetti coinvolti".