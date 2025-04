Beko, nuovo passo avanti. I sindacati in Comune

Un altro passo avanti nella vertenza Beko: domattina i sindacati territoriali sono stati convocati in Comune per confrontarsi con il sindaco Nicolatte Fabio e il vice Michele Capitani sul protocollo d’intesa con Invitalia approvato dalla Giunta e finalizzato a verificare le condizioni per acquisire lo stabilimento di viale Toselli come da indicazione del ministero delle Imprese e del made in Italy. E proprio a Palazzo Piacentini è in calendario martedì alle 15,30 una nuova riunione del tavolo nazionale alla presenza del sottosegretario Fausta Bergamotto e dei vertici di Beko. L’incontro dovrebbe porre le basi per la stesura del documento finale sul quale costruire l’accordo definitivo e chiudere così la vertenza. Di qui il summit di domani a Palazzo pubblico: "Vogliamo verificare che nel testo ci siano garanzie per i lavoratori e il sito Beko di Siena – sottolinea il segretario della Uilm, Massimo Martini – sia da parte dell’amministrazione comunale sia dallo stesso ministero attraverso Invitalia. Al tavolo nazionale abbiamo ricevuto rassicurazioni sul fatto che il Governo si sta attivando per cercare un nuovo investitore in grado di rilanciare lo stabilimento di Siena, ma per questo è necessario risolvere il nodo della proprietà del sito. Senza garanzie – conclude Martini – non firmeremo nessun accordo".

Pare che al momento due o tre possibili soggetti industriali abbiano manifestato all’advisor Sernet spa interesse per rilevare la fabbrica in viale Toselli, ma tutto è subordinato agli esiti della due diligence (approfondimento tecnico-legale) annunciata da Invitalia per valutare la possibilità di procedere con eventuali operazioni. Novità sono dunque attese per martedì. Intanto i prossimi giorni si annunciano determinanti ai fini della vertenza: dopo il tavolo ministeriale dell’8 aprile, mercoledì ci sarà l’assemblea con i lavoratori, mentre venerdì è attesa la segretaria nazionale della Fiom Cgil Barbara Tebaldi al presidio stabile in viale Toselli. Infine lunedì 14 aprile a Roma, se tutto va secondo i piani, ci dovrebbe essere l’ultima riunione in calendario, ovvero quella della firma dell’accordo tra azienda e parti sociali. Nell’occasione dovrebbero essere convocati al ministero anche i rappresentanti delle istituzioni, cioè Regioni e Comuni sedi dei siti produttivi.