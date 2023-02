Beautiful Mind in aiuto dei giovani

"Il nostro impegno contro l’abbandono scolastico tra i ragazzi". A Poggibonsi, Beautiful Mind riparte a pieno ritmo con le attività rivolte a giovani con disturbi specifici di apprendimento (dsa). Programmi che trovano concretezza grazie al percorso quotidiano del doposcuola – mantenuto anche durante le interruzioni della pandemia – e con la volontà di dare vita a laboratori di varie discipline con il contributo degli operatori. Un cammino che ha permesso all’associazione di promozione sociale di divenire un riferimento per numerose famiglie in Valdelsa. Il lavoro prosegue nella sede di via Trento a Poggibonsi, all’interno della Galleria delle associazioni nel punto vendita Coop, e ora Beautiful Mind chiama la cittadinanza a sostenere i suoi progetti. Il 13 marzo andrà in scena al Politeama alle 20,30 "Il flauto magico", tratto dall’opera di Wolfgang Amadeus Mozart e realizzato da The Dreamers Academy di Antella (Fi), per la regia di Maria Bazzani. "Se gli adolescenti lasciano la scuola, finiscono per smarrirsi – osserva Serena Giolli, alla guida di Beautiful Mind – e tante volte purtroppo è così oggi, non come quando si andava direttamente al lavoro in caso di mancata prosecuzione degli studi. Noi abbiamo in animo di aiutare i ragazzi ‘togliendoli dalla strada’. Le nostre attività procedono in quella direzione, nel quadro di una collaborazione con gli ambienti scolastici e le famiglie". Diverse le occasioni nelle quali Beautiful Mind è andata incontro alle persone attraverso campagne solidali. "Il nostro è anche un ‘guardare oltre’ la raccolta di fondi, comunque assai importante per l’associazione puntando sulla continuità delle proposte per limitare la dispersione negli studi".

Paolo Bartalini