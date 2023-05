Beata Bonizzella Si apre l’urna

Le celebrazioni in onore delle Beata Bonizzella si sono aperte con un pellegrinaggio alla tenuta di Belsedere. E domani alle ore 21.30, presso la parrocchia di Trequanda, si terrà la XVIII Rassegna Corale "Beata Bonizzella". Sabato 13 maggio alle 16 si terrà una caccia al tesoro per bambini e ragazzi, mentre alle ore 18 l’apertura dell’urna della Beata Bonizzella. Domenica 14 maggio alle 8.30 e alle 11.30 la messa, seguita alle 16 dalla processione per le vie del paese, con la partecipazione della banda "La Folkloristica" di Bettolle; successivamente il concerto della banda e la tombola in Piazza Garibaldi. La giornata si concluderà alle 21 con l’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Torrita. Per finire, lunedì 15 alle 11 la messa celebrata dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, con i sacerdoti della vicaria, alla presenza delle autorità civili e militari. Le celebrazioni termineranno alle 21.30 con la chiusura dell’urna della Beata