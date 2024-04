Battisti, un canzoniere senza tempo. La versione dei Lato B a Bottega 26

Concerto d’eccezione a Bottega 26 a Poggibonsi dove, sabato 4 maggio alle 22 alcuni tra i più importanti musicisti underground italiani si mettono al servizio del grande Lucio Battisti, riuniti sotto il nome di Lato B. Stiamo parlando di Leo Pari (Thegiornalisti), Dario Ciffo (Afterhours, Lombroso), Gianluca De Rubertis (Studio Davoli, Il Genio) e Lino Gitto (The Winstons). Ovvero, il cast che firma uno spettacolare progetto intitolato ’Il canzoniere di Lucio Battisti’ che da anni sta portando in giro per l’Italia i successi dell’indimenticato cantautore milanese.

Sul palco quattro artisti della scena indipendente italiana, provenienti da storie diverse, ma che hanno trovato unità d’intenti nell’esecuzione dei brani di Battisti e Mogol, rivisitati alla luce delle proprie esperienze musicali e autoriali. La forza dei Lato B è quella di aver ripreso il percorso intrapreso dai due grandi della musica italiana con un tocco personale, ma del tutto calzante, come se dal 1970 non si fosse mai interrotto.

Fra i pezzi proposti nei live ci sono grandi successi come Ancora tu, Con il nastro rosa, Il tempo di morire, Mi ritorni in mente. E ancora altri pezzi, tra cui anche episodi meno noti e non meno interessanti, come Dio mio no, Comunque bella, L’aquila, Confusione e altre come La collina dei ciliegi, Una donna per amico, Acqua azzurra, acqua chiara, Dieci ragazze, La canzone del sole, Sì, viaggiare. Il progetto nasce in occasione di un’iniziativa dedicata a Lucio Battisti nel 2013 in cui furono invitati artisti che non si conoscevano tra di loro per eseguire le sue canzoni. "Ci ritrovammo a suonare insieme – spiegano i Lato B – e nacque subito il feeling, così decidemmo di fondare questo progetto dove B sta per Battisti, in principio era stato pensato a Piano B, ma alla fine è stato optato per Lato B".

Lucio Battisti nel 1970, all’apice del successo, decise di smettere la propria attività live e non fece mai più un concerto per tutta la vita. Il Lato B è un progetto che nasce dalla voglia di riprendere il percorso laddove si era interrotto. Leo Pari, Gianluca De Rubertis, Dario Ciffo e Lino Gitto, si uniscono per eseguire canzoni indimenticabili e tanti classici di Battisti-Mogol anni ’70, senza tralasciare anche le gemme più nascoste. Un omaggio a uno dei più grandi musicisti italiani di tutti i tempi, che si tramuta in uno spettacolo capace di coinvolgere e far cantare e ballare il pubblico di ogni età. Ingresso riservato ai soci dell’Associazione The B-Side. Informazioni al 353 4630085.

Fabrizio Calabrese