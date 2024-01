Batte forte il cuore di ’McHeart’. Pronti due brevetti internazionali. Contributi alla lotta contro il cancro

Se il 2023 è stato l’anno in cui lo spettro dell’intelligenza artificiale ha portato il mondo a chiedersi se le macchine saranno in grado di prendere decisioni autonome senza il controllo dell’uomo, il nuovo anno apre con la domanda cruciale su quando questi sistemi, a partire dai robot umanoidi, faranno parte della nostra vita e per svolgere quali compiti. Mentre al CES di Las Vegas si apre il dibattito sul tema, nel laboratorio SIRSLab - Siena Robotics and Systems Lab – fondato e coordinato dal professor Domenico Prattichizzo, si grida "eureka" con l’ultimo progetto collaborativo in fase di sperimentazione condotto insieme ad altri colleghi dal professore, che per quest’anno ha deciso di seguire da lontano la fiera internazionale dedicata all’innovazione, frequentata negli anni passati anche da WEART e Questit, le promettenti startup nate tra i banchi dell’Università di Siena.

Ed è proprio il professore a raccontarci in anteprima la storia di una di quelle scoperte che "ti fanno ballare sul tavolo solo a pensarci". Il progetto McHeart, che unisce lo studio del cuore e le innovazioni della robotica indossabile per contribuire alla lotta contro il cancro, ha già depositato I sui primi due brevetti internazionali per la sperimentazione sull’uomo. E il SIRSLab sarà il primo a trasformare qualsiasi tessuto affetto da un tumore superficiale in un tessuto "che batte" proprio come il cuore per rallentare e ridurre la proliferazione dei tumori.

"Ho incontrato la professoressa Serena Zacchigna mentre studiava la correlazione tra il battito cardiaco e la bassa incidenza di tumori nel cuore. Mentre Serena mi spiegava i fenomeni meccanobiologici che trasformano il battito cardiaco in segnali che proteggono il cuore dal tumore, un’idea dirompente mi ha invaso: potremmo impiegare le tecnologie robotiche indossabili del SIRSLab per trasformare i tessuti non cardiaci, affetti da melanomi, in tessuti che sentono gli stessi stress meccanici delle cellule del cuore. Questo può rallentare la proliferazione del melanoma con gli stessi meccanismi che impediscono al tumore di crescere nel cuore. Un’idea folle quanto straordinaria", spiega Prattichizzo, professore di Robotica di Unisi, Senior Scientist dell’Istituto Italiano di Tecnologia e co-fondatore di Weart ed Existo.

L’idea diventa un Progetto PRIN finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca che vede coinvolte l’Università di Siena e gli atenei di Trieste e di Milano, coordinato dalla prof. Serena Zacchigna dell’Università di Trieste e del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologie (Icgeb) di Trieste, titolare dei brevetti insieme a Prattichizzo e Alberto Villani, studente di dottorato del SIRSLab. "In laboratorio progettiamo tecnologie tattili innovative per la realtà aumentata e per la riabilitazione, ma pensare che possano essere utilizzate sull’uomo per ridurre la proliferazione di tumori è straordinario".

Le prime sperimentazioni condotte sulle zampe di alcuni topi, iniettando cellule tumorali nelle zampe, si rivelano promettenti. "Dopo alcune ore di stimolazione la proliferazione del tumore risultava rallentata sulla zampa trattata - continua il docente -. Le tecnologie indossabili aggrediscono il melanoma con delle fasce o integrate nel reggiseno, nel caso di tumori al seno, applicano degli stimoli che possono rallentare notevolmente la velocità di crescita del tumore. Il sogno è che questi sistemi di natura meccanica possano affiancare le terapie classiche per rallentare la crescita del tumore senza nessun effetto collaterale, rispetto alla chemioterapia o radioterapia".

Un settore diverso da quello della realtà virtuale, che avrà bisogno di studi clinici e valutazioni prima di arrivare sul mercato. Ma le energie e la squadra non mancano. "Là dove dovesse essere veramente confermata l’ipotesi anche sull’uomo, lavoreremo per trasformare questa idea in una startup", conclude.