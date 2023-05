Base digitale e i cento lavoratori Accenture: "Contratto concluso"

I sindacati avevano lanciato già a febbraio l’allarme sui cento dipendenti di Base Digitale, una settantina con sede a Firenze e il resto a Siena, a rischio per lo spostamento delle attivitià di back office di Banca Monte dei Paschi, decisa dalla multinazionale Accenture che da dieci anni gestisce il servizio. Il contratto pluriennale con Base digitale con Fruendo, società di Accenture, è andato a scadenza a fine 2022 e non è stato rinnovato, da qui la decisione di riorganizzare il servizio. Dai sindacati è arrivato l’allarme, oltre ovviamente che per i posti di lavoro, per il rischio che finissero all’estero attività particolarmente sensibili.

Ma da Accenture si rileva che "le norme bancarie sono molto rigide sulla gestione dei dati e dei processi, come quelle dei rami di azienda che fanno riferimento ai clienti di Banca Mps".

Pertanto, precisa ancora l’azienda, "le attività ad alto valore aggiunto restano in Italia, gestite da colleghi esperti che per altre banche italiane svolgono gli stessi compiti. Quelle a bassissimo valore aggiunto vengono spostate nei centri dove colleghi già svolgono per altre banche gli stessi compiti". Tradotto: nel secondo caso anche all’estero.

Resta, principale e a questo punto in capo a Base Digitale, il problema posto dai sindacati per il ricollocamento dei lavoratori.

O.P.