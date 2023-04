Bardelli regala gli stemmi fatti a mano

Ieri si è aperto l’anno contradaiolo a Montepulciano. Un evento che ha anche rappresentato la prima uscita per la nuova squadra del Magistrato delle Contrade guidata dal confermato reggitore Andrea Biagianti. Bella cornice di pubblico per un appuntamento sentito dai poliziani ma capace di attirare la curiosità anche dei visitatori, tanti in questi giorni quelli presenti a Montepulciano. Dopo la partenza dal centro storico e la sfilata per le vie antiche, il corteo è arrivato al santuario di Sant’Agnese dove si è tenuta la messa in onore della patrona officiata da don Domenico Zafarana. Al termine c’è stata l’esibizione degli sbandieratori e tamburini delle otto contrade. All’evento erano presenti anche i rettori delle contrade e il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini. Prima dell’apertura dell’anno contradaiolo è stato ringraziato pubblicamente il poliziano Marco Bardelli per aver donato alla comunità gli otto stemmi delle contrade del Bravìo delle Botti realizzati su legno e dipinti a mano. Questi sono stati collocati nell’atrio del palazzo comunale e quindi visibili a contradaioli e turisti. Nei prossimi mesi arriveranno altri eventi con il momento più sentito che sarà domenica 27 agosto, il giorno della famosa corsa delle botti.

L.S.