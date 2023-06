Barbareschi straordinari La Selva sceglie Bartali Lorenzini punta su Gazzei Tanti i volti giovani

L’annuncio è stato dato come al solito a cena dal capitano del Drago Jacopo Gotti: sarà un giovanissimo, Niccolò Meniconi, 23 anni che studia a Milano, a cercare di calamitare la fortuna andando oggi a prendere il cavallo di Camporegio. Ancora le nuove leve a cui la Contrada si affida per iniziare a ’giocare’ in questo Palio intenso di motivazioni.

Sarà una lunga notte per tutti i ’barbareschi’, fra cui l’attuale vice presidente di società dell’Aquila a cui il capitano Marco Lorenzini ha affidato le sorti in una Carriera che li vede particolarmente impegnati. Sarà Leonardo Gazzei, 55 anni, ad entrare in Piazza per prendere il cavallo. Lorenzini spera che sia molto fortunato. Anche la Selva di Alessandro Giorgi ha deciso di puntare su un nome di lungo corso al servizio di Vallepiatta, come quello di Jacopo Bartali, da anni economo.

I giovani sono un punto di forza dell’Onda e il capitano ha voluto valorizzare questo aspetto incaricando Alessandro Brizzi, 27 anni, di attrarre in Malborghetto il cavallo più desiderato. Quello che scriverà la storia. Le doti di Brizzi? Carisma e poi è un grande trascinatore. Dicono di lui che sia un ondaiolo ’vecchio stampo’, nonostante la giovane età. Non ci sono dubbi riguardo all’attaccamento e al grande amore per la Contrada, il Nicchio, di Paolo Nocentini al quale il capitano Marco Bruni affida il compito di portare il cavallo per rompere il digiuno di vittorie dal 1998. Quanto a Camollia, Gianluca Testa dell’Istrice ha scelto il tamburino di Piazza Tommaso Fabbiani.

Non ci sarà il ’vero’ barbaresco della Tartuca, come accaduto molte volte in passato, stamani al momento dell’assegnazione. Il nuovo capitano Niccolò Rugani punta su Pietro Vigni detto Piccio.

Si è affidato invece a Niccolò Cialdini il capitano della Chiocciola Alessandro Maggi. Un ragazzo che merita e s’impegna tanto. "Un ragazzo positivo", dice il dirigente. A cui subito dopo l’estrazione a sorte del 21 maggio scorso aveva chiesto se voleva andare a prendere il cavallo per San Marco.

Il compito di fare il barbaresco di Salicotto è stato assegnato dal capitano Dario Ricci a Riccardo Rossi, 30 anni, da 5 uno degli addetti alla stalla. Un giovane sempre positivo, fortunato e molto benvoluto. Si dice nella Torre che ci sia dietro anche una cabala non meno importante ma resta nel caso fra i segreti del Palio.

La Giraffa ha invece comunicato ieri sera a cena, soltanto alle 22, il prescelto che getterà il cuore oltre l’ostacolo come voluto dal capitano Guido Guiggiani: sarà Fulvio Gianni che tra l’altro fa parte del consiglio generale dell’Imperiale.

La.Valde.