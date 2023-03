Bansky, i suoi graffiti in giro per il mondo Dalla bambina con il palloncino al lanciatore di fiori

Banksy è un artista britannico, considerato uno dei maggiori esponenti della Street Art. Di lui non si sa molto, infatti è un artista misterioso, perché vuole che l’attenzione del pubblico si concentri sulle sue opere, sul messaggio e non sulla sua immagine o personalità. I primi graffiti ha iniziato a produrli in Inghilterra e le sue opere si ispirano alla politica e alla cultura e si esprimono in forma satirica, ovvero in modo scherzoso, ma fortemente critico, verso gli atteggiamenti umani. La tecnica che usa, la Stencil Art, consiste nell’applicazione della vernice spray su una mascherina fatta di cartone; questa tecnica gli permette di realizzare opere in pochissimo tempo. "La bambina col palloncino" è forse l’opera più conosciuta di Banksy: è stata realizzata a Londra, lungo le scale del Waterloo Bridge. Se per alcuni quest’opera simboleggia la perdita dell’innocenza, per altri è simbolo di speranza, perché la bambina libera il palloncino.

Un’altra sua opera famosa, realizzata in Palestina, è "Il lanciatore di fiori" che raffigura un uomo mascherato che lancia un mazzo di fiori al posto di una molotov: il gesto del lancio diventa un messaggio di pace ed energia positiva

(Nella foto Street Art sul Muro di Berlino)