Bando per le città murate. A 5 Comuni 826mila euro

"Oltre venti tra mura e muraglie di città, borghi e fortezze toscane, saranno restaurate e rese nella possibilità di essere fruite e godute dai cittadini toscani. La Toscana è impegnata più che mai nel recupero e nella conservazione del proprio patrimonio murario. Le cosiddette Città murate sono un bene prezioso che deve essere a disposizione della popolazione ma possono essere anche una risorsa turistica". Così il presidente della Regione, Eugenio Giani, commenta l’esito del bando di sostegno per le Città murate e le fortificazioni della Toscana pubblicato nel 2024 dalla Regione. Le mura di 22 Comuni toscani, attraverso questo bando, torneranno ad animarsi in virtù di un finanziamento di 5 milioni di euro che favorirà non solo interventi di restauro e conservazione, ma anche premierà progetti che hanno privilegiato il rapporto tra l’esterno della città murata di riferimento e il suo interno e quelli che hanno previsto azioni di valorizzazione attraverso la creazione di percorsi culturali.

I progetti selezionati in provincia di Siena riguardano Sarteano, San Gimignano, Castiglione d’Orcia, Siena e San Quirico d’Orcia. Il Comune di Siena ha ottenuto un finanziamento di 198.553,65 euro, al fine di rendere di nuovo fruibili gli ex uffici daziari di porta Romana. L’intervento, dell’importo complessivo di 250mila euro, prevede opere di risanamento conservativo e di rifunzionalizzazione.

L’assessore ai Lavori pubblici e al patrimonio, Massimo Bianchini, commenta: "Siamo riusciti a ottenere un importante cofinanziamento della Regione per un progetto che consentirà di dare una nuova veste ai locali posti al piano terra all’interno della porta Romana, che un tempo fungevano da uffici daziari. E’ un’opera che si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione delle nostre mura e porte".

Soddisfazione è stata espressa dalla consigliera regionale Pd, Elena Rosignoli: "Assegnati più di 826mila mila euro per cinque comuni della provincia di Siena. Importante ruolo della Regione a sostegno del patrimonio storico in aiuto anche a piccole amministrazioni comunali che non hanno risorse per interventi ingenti come questi – commenta la consigliera –. I comuni beneficiari sono quello di Sarteano con 300mila euro, San Gimignano con 149mila euro, Castiglione d’Orcia con 124.600 euro, Siena con 198.500 euro e San Quirico d’Orcia con 54.370 euro. Accessibilità e valorizzazione del patrimonio storico in ogni parte della Toscana è una priorità della Regione e bandi come questo sono essenziali".

Concorde la collega Anna Paris: "Desidero esprimere la mia profonda gratitudine agli uffici di questi comuni per l’eccellente lavoro svolto nella presentazione delle proposte progettuali – dichiara –. La qualità e la quantità delle domande pervenute dimostrano la dedizione e la competenza dei nostri amministratori locali. Purtroppo, non tutte le richieste sono state accolte in questa fase, ma solo quelle rientrate nelle prime posizioni della graduatoria. Investire nella conservazione delle nostre città murate – conclude Paris – non solo tutela la nostra storia, ma arricchisce anche la vita quotidiana dei cittadini, offrendo spazi rinnovati di cultura e bellezza".