Bando per la promozione turistica Vince la cooperativa Albergatori

La cooperativa degli albergatori Cat Chianciano Associazione Turistica, si è aggiudicata il bando pubblico del Comune per i servizi di promocommercializzazione dell’offerta turistica della destinazione. "Finalmente abbiamo un soggetto che valorizzerà e svilupperà il prodotto – ha dichiarato il sindaco Andrea Marchetti – nell’ambito del bando promozionale. Un passaggio operativo importante per creare dinamismo nell’offerta della città". Adesso dopo i passaggi formali la Cat avvierà il suo percorso di affiancamento al progetto e sarà presente ed operativa già dalle prossime Fiere di settore. Questa azione di promo commercializzazione sarà sostenuta dal Comune con quindicimila euro e si concluderà a novembre del 2023. La Cat, nata nel 1981, è socia fondatrice della Convention Bureau, del consorzio Chianciano termale ed ha gestito il punto Iat di Chianciano e quello di Terre di Siena anche nel capoluogo di provincia e sul monte Amiata. Attualmente è partner del Tour Operator Gattinoni entrando così in un network di quasi 900 agenzie di viaggio in tutta Italia e ha sottoscritto un accordo con le Terme di Chianciano creando un punto informativo e vendita dei biglietti e servizi termali in Viale Roma. "E’ un impegno importante al quale dedicheremo tutte le nostre energie - sottolinea la presidente Anna Duchini –. La cooperativa degli albergatori ha tutto l’interesse a favorire la creazione di un sinergia ampia fra operatori ed aziende dedite al settore turistico e la lunga esperienza nel settore ci ha reso consapevoli di dover offrire proposte innovative".