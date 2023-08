Bando per il nuovo Siena Il Comune: "Si va avanti"

Nonostante la "sospensione cautelare urgente del provvedimento con cui la Figc ha demandato al Comune di Siena lo svolgimento della procedura d’individuazione della società cui attribuire il titolo sportivo ai fini della partecipazione al Campionato Regionale di Eccellenza" decisa dal Tar del Lazio lunedì sera, l’amministrazione comunale va avanti nella sua strada alla ricerca del soggetto idoneo a far ripartire la Robur. Stasera scade il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse e realisticamente domani sarà il giorno della scelta.

"A seguito di un’interlocuzione avvenuta tra il sindaco del Comune Nicoletta Fabio e la Federazione Italiana Gioco Calcio – la nota di Palazzo pubblico – è stato ribadito il contenuto della lettera inviata al Comune che pone come data del 23 agosto alle ore 12 il termine ultimo per l’invio alla Federazione della documentazione necessaria da parte della nuova compagine societaria per l’iscrizione al campionato d’Eccellenza. Il Comune prosegue quindi la ricerca di imprenditori e di progetti per il rilancio del calcio cittadino. Riguardo la manifestazione di interesse si ricorda che la richiesta dovrà pervenire entro le ore 24 del 17 agosto". Tutto confermato quindi, in attesa di capire gli eventuali risvolti legali dopo l’ennesimo ricorso del presidente dell’Acr Siena Emiliano Montanari, che confonde il titolo sportivo della sua società (al momento non partecipante a nessun campionato) e quello di un sodalizio ex novo come concessione della Federazione. Il sindaco Nicoletta Fabio, a margine della conferenza stampa pre Palio, ha ribadito il concetto: "Abbiamo fatto un comunicato martedì pomeriggio perché ho avuto delle interlocuzioni con la Figc che mi ha, non dico esortato, ma rassicurato sull’andare avanti con la procedura avviata e allora proseguiamo. L’intento – ha rimarcato – è di dare a Siena, pur se dall’Eccellenza, una società calcistica onesta e seria, con un progetto per il futuro". E sul Palasport: "Aspettiamo la commissione provinciale sulla sicurezza, che si riunirà il 18 agosto".

Guido De Leo