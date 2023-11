Bandini d’Oro Premiati otto ex studenti: "Senso di appartenenza"

Protagonista al Teatro dei Rinnovati il ’Bandini d’Oro’, riconoscimento che l’istituto senese conferisce a ex studenti che si sono distinti per meriti lavorativi, culturali, sociali, solidali. Un appuntamento, giunto al secondo anno, che vuole premiare gli ex alunni in diversi àmbiti. Un momento che si sviluppa anche dalla volontà di sottolineare il forte legame tra l’Istituto Bandini e i suoi studenti.

"L’idea nasce dalla volontà di molti docenti, perché il senso di appartenenza all’Istituto Bandini è forte – afferma il dirigente scolastico Alfredo Stefanelli –. Quindi da due anni, ma lo faremo anche in futuro, rinnoviamo questa iniziativa premiando con diplomi d’oro ex studenti che si sono distinti in vari settori".

I premiati dell’edizione 2023 sono stati Annalisa Pocci, Riccardo Cerpi, Angelo Kostandini, Simona Sassetti, Augusto Mattioli, Fabio Bruttini, Marina Falini. A valutare i diversi nominati proposti, tra gli ex alunni, una commissione scientifica che ha poi scelto gli otto ex bandiniani più meritevoli.

Inoltre sono stati consegnati i diplomi agli studenti che si sono diplomati nei diversi indirizzi nel corso dell’anno scolastico 20222023. "Esiste una commissione scientifica che prende in considerazione i nominativi formulati all’esterno o all’interno della commissione stessa e poi definisce chi di loro ha diritto ad avere un Bandini d’Oro – spiega il dirigente scolastico –. Consegniamo inoltre i diplomi, in questo caso per l’ anno scolastico 20222023, a tutti gli alunni diplomati nelle nostre classi quinte. C’è poi un premio speciale per un bandiniano da tre generazioni. È stato consegnato a una persona che ha il figlio studente e ha avuto in passato padre e nonno diplomati al Bandini. Premio che diamo come riconoscimento del senso di appartenenza e fedeltà al nostro Istituto".

Veronica Costa