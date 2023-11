Banda in azione al Penny. Tentano di scassinare la cassa continua. Ma suona l’allarme

di Laura Valdesi

SIENA

Cambia l’ora solare. Si avvicinano le festività. E le bande di ladri entrano in azione, prendendo di mira anche i supermercati dove sanno di trovare denaro contante, quello di solito versato nelle casse continue all’esterno delle strutture. Com’è successo la notte scorsa al Penny Market che si trova in via Pertini a Montarioso. Un colpo che fortunatamenter è stato sventato dall’allarme suonato e dall’arrivo rapidisissimo dei Vigili Giurati, insieme ai carabinieri del Radiomobile di Siena.

Non è la prima volta che il supermercato viene preso di mira. Lo scorso anno, quasi nello stesso periodo, la banda entrò in azione facendo saltare in aria la cassaforte tanto che il denaro all’interno venne trovato bruciato. Quasi sicuramente avevano tenuto d’occhio il punto vendita che si trova vicino ad un campo e davanti ha un posteggio. Non mancano le vie di fuga, nessuna casa vicino. Soprattutto, osservando l’esterno del Penny, si nota che non ci sono telecamere fuori. Certo è che la banda ha agito nell’orario classico per i furti, fra le 2 e le 3. Sono riusciti ad aprire uno sportellino della cassa continua dove c’era l’incasso, non sapendo forse che l’apparecchio richiede molti passaggi per raggiungere il bottino. Hanno comunque tagliato le manopole, usato trapani e mole tentando di praticare dei buchi. Tutto inutile. Inoltre è scattato l’allarme per cui sono dovuti fuggire. Quando vigili giurati e carabinieri di Siena sono giunti sul posto dei ladri neppure l’ombra. Anche se il Penny non era dotato di occhi elettronici nella zona ce ne sono molti per cui saranno visionati i filmati. La guardia resta alta: quella dei colpi alle cassaforti durante le festività è infatti una costante.