Banda Città del Palio. Contributo di 24 mila euro del Comune per tre anni

Approvata dalla giunta la convenzione tra il Comune e la Banda Città del Palio per il triennio 2024-2026, su proposta del sindaco di Siena Nicoletta Fabio. "La Banda Città del Palio – si legge nella convenzione – si impegna a mantenere efficiente il complesso bandistico, partecipando con propri strumentisti alle manifestazioni cittadine, alle celebrazioni legate allo svolgimento di tutte le fasi del Palio (anche straordinario), ivi compreso l’allestimento della Fanfara del Palio, al mantenimento e sviluppo della propria scuola di musica, all’allestimento di concerti pubblici gratuiti per la cittadinanza e a quanto, secondo le tradizioni e gli usi, ha ispirato in passato la partecipazione della Banda Città del Palio alle cerimonie e alle ricorrenze nelle quali il Comune interviene con il proprio Gonfalone".

"In particolare – afferma la convenzione - la Banda assicura, altresi, la partecipazione di 70 elementi (soci - strumentisti) per la composizione della Fanfara e degli altri figuranti in occasione del Corteo Storico dei Palii di luglio e di agosto, nonché la presenza di due tamburini presso il Verrocchio, durante le prove ed il Palio. Al fine di consentire alla Banda I’assolvimento degli impegni assunti con il presente atto, I’amministrazione comunale si impegna a comunicare le cerimonie, le ricorrenze o le occasioni nelle quali il Comune interviene con il proprio Gonfalone entro trenta giorni dallo svolgimento degli eventi stessi. In caso di urgenza il Comune si impegna a richiedere l’intervento della banda con preavviso minimo di tre giorni". Il Comune riconosce alla Banda un contributo annuale di 24mila euro per tutta la durata della convenzione