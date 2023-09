Band sul palco In scena ’Musica da Ripostiglio’

Prima data della rassegna "Discipline (S) Music Club" che parte stasera alle 21,45 in Piazza Rosselli a Poggibonsi. Sul palco troviamo la band ’Musica da Ripostiglio’ in concerto con Luca Pirozzi chitarra, banjo, voce, Luca Giacomelli chitarre e cori, Raffaele Toninelli contrabbasso e cori, Emanuele Pellegrini batteria, percussioni e cori. I ’Musica da Ripostiglio’ sono un gruppo musicale pop-swing italiano formatosi a Grosseto nel 2009. Il cartellone di ’Discipline (S) Music Club’ prosegue con Simone Lenzi frontman dei Virginiana Miller alla voce e Antonio Bardi alle chitarre in una lezione concerto il 21 settembre, sempre in Piazza Rosselli alle 21,45, dal titolo "Per il verso giusto". Il 22 settembre, Piazza Rosselli 21,45, troviamo Ruben Chaviano y "Cuba Reunion" e in conclusione, il 28 settembre, il concerto dei "Sara Galas Band" in "Her" con Sara Galassini alla voce, Shakuhachi, percussioni. Con lei, Yukio Tsuji.