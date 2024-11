Banca Mps e la politica cittadina

Un tempo la politica cittadina interveniva a ogni pie’ sospinto (anche troppo) su ogni sospiro che riguardava Rocca Salimbeni. Tempi cambiati, tanto è vero che dopo la terza trimestrale più che positiva, a fatica si registrano interventi. Fa eccezione Forza Italia: ieri Sara Pugliese, commissario cittadino, ha espresso "grande soddisfazione per i risultati straordinari. Un sentito ringraziamento all’ad Lovaglio, alla dirigenza e a tutti i dipendenti che, con impegno e professionalità, hanno permesso alla Banca di ritrovare stabilità e prospettive future". Per Forza Italia, "la riconquistata autonomia della Banca deve essere motivo di orgoglio e sprone a preservarne l’identità e il legame con il territorio". Ma qui bisognerà capire come finirà la collocazione delle azioni del Mef.