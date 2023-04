"Banca delle visite" Le Terme aderiscono

Chianciano è il primo ’Comune Amico in Toscana’ ad aderire al circuito solidale ’Banca delle Visite’, andando così a rafforzare le attività di welfare sociale e supporto alla cittadinanza più fragile. E lo fa anche grazie all’adesione delle Terme di Chianciano, prima azienda termale italiana ad aderire al progetto. Il circuito virtuoso Banca delle Visite, gestito dall’omonima Fondazione Onlus, aiuta chi non riesce a sostenere prestazioni mediche a pagamento né a prendersi cura della salute in tempi brevi, ad effettuare visite ed esami presso centri convenzionati a costi calmierati, di cui la Onlus si fa carico grazie a donazioni e raccolte fondi, con una rete solidale attiva in tutta Italia. L’evento di presentazione si è tenuto presso la Sala Fellini al Parco Acqua Santa poiché il Centro Medico Terme di Chianciano Institute for Health sarà il primo SuperCentro di Banca delle Visite nella zona, garantendo delle prestazioni solidali gratuite e costi calmierati per i vari ambiti specialistici. "Il valore aggiunto della presenza di Terme di Chianciano come prima azienda termale italiana aderente al progetto è anche quello di immettere nel circuito l’ampia offerta di terapie termali riabilitative especialistiche termali, che possono garantire un vero beneficio ai pazienti, praticamente senza costi, avvicinando la Medicina Termale e l’Idrologia Medica a stili di vita da implementare e da integrare con corrette abitudini di terapia e prevenzione", ha dichiarato l’amministratore delegato Carlo Alberto Martellozzo.