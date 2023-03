Banca Centro Toscana Umbria Utile a 6,4 milioni, target centrati

Banca Centro Toscana Umbria archivia il 2022 in positivo. Il cda ha approvato il bilancio che sarà sottoposto all’assemblea dei soci: l’utile lordo è di 6,4 milioni di euro, la raccolta globale raggiunge 3,06 miliardi, gli impieghi netti a clientela 1,65 miliardi confermando il forte radicamento sui territori. Con il 2022 si è chiuso il primo triennio dalla nascita di Banca Centro Toscana Umbria con tutti gli obiettivi economici e patrimoniali di piano industriale rispettati e ha visto realizzarsi l’incorporazione del compendio di competenza della ex Vival Banca. Da dicembre la BCC opera in Toscana e Umbria con 72 filiali, oltre 22.000 soci e più di 500 dipendenti. "La visione che, grazie ai soci, ha ispirato il progetto della nostra banca – dice il presidente Florio Faccendi – sta dando i frutti sperati. Pur in un triennio complesso siamo riusciti a rispettare gli obiettivi organizzativi, reddituali e patrimoniali in linea con le attese del Gruppo Iccrea".