Cade dalla finestra, grave bambino di 5 anni

Poggibonsi (Siena), 25 maggio 2023 – Un bambino di 5 anni di Poggibonsi è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Meyer di Firenze dopo essere caduto questa mattina da una finestra della sua abitazione al secondo piano di Via della Repubblica. Il piccolo, di origini straniere, subito soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 112, è stato trasportato al Meyer con il Pegaso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato della cittadina valdelsana stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'episodio. Il bambino, secondo i primi elementi raccolti era solo in casa con il fratello più grande mentre la madre sarebbe uscita per fare del commissioni e solo quando è tornata è stata informata dell'accaduto.