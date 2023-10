Balletto di Siena. Parte la tournée in tutta Italia

La compagnia del Balletto di Siena, fondata e diretta da Marco Batti, si prepara a ripartire in tournée con un intramontabile classico: ‘Lo Schiaccianoci’ di Cajkovskij. Coreografia originale di Marius Petipa, riallestimento coreografico di Marco Batti. Debutto il 4 e 5 novembre al Teatro Coccia di Novara e poi via fino al 12 gennaio passando per Cervignano del Friuli, Telese, Caserta, Merano, Bressanone, Vipiteno e Fiorenzuola d’Arda. "Lo Schiaccianoci – spiegano dalla compagnia – è quel grande classico che determina da un lato l’arrivo dei mesi invernali e dall’altro il ritorno a emozioni magiche che avvicinano la passione di grandi e piccini. Quella della piccola Clara e dello Schiaccianoci è una storia senza tempo, che fa senz’altro toccare con mano la magia del Natale".

"Sarà un allestimento classico – afferma Batti – che rispetta la tradizionalità dell’opera rendendola attuale e godibile per tutti, mantenendo l’immutabile essenza del Natale e della sua fiaba per eccellenza". I protagonisti saranno i primi ballerini della compagnia: Chiara Gagliardo, Filippo Del Sal e Giuseppe Giacalone; affiancati dalle soliste Elena Badalassi, Eleonora Satta, Matilde Campesi e dal corpo di ballo con artisti di provenienza internazionale. La compagnia conta infatti elementi provenienti da tutto il mondo e ha al suo attivo molteplici produzioni sia classiche che contemporanee.

Riccardo Bruni