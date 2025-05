Balletto di Siena. Festival Danza ai Rinnovati

Ai Rinnovati torna in scena il balletto, con la nuova edizione del Festival Danza Excelsior, la manifestazione proposta dal Balletto di Siena, con la direzione artistica di Marco Batti. Il sipario si aprirà domani e sabato 3 alle 21 e il palcoscenico sarà subito illuminato da una serie di celebri passi a due, con grandi protagonisti. Alexandra Grigore e Robert Paul Petrea si esibiranno infatti in due celebri passi a due dal repertorio classico, il primo ‘Gran Pas Classique’ e il secondo tratto dal III atto de ‘Il lago dei cigni’. Damiano Artale presenterà una sua coreografia in coppia con Martina Forioso, arricchendo ulteriormente il programma con una proposta contemporanea. E poi due grandi ospiti internazionali.

"È un grande onore per la città e il Balletto di Siena – affermano inoltre gli organizzatori –, accogliere due artisti di rilievo mondiale come Iana Salenko che porterà in scena la ‘Morte del Cigno’, assolo tratto dal celebre balletto ‘Il carnevale degli animali’, e Daniil Simkin, che si esibirà con l’ acclamato assolo ‘Les Bourgeois’. Insieme saluteranno infine il pubblico con il passo a due del II atto de ‘Le Corsaire’, ricco di intensità e virtuosismi tecnici". Si torna in teatro il giorno successivo, sabato, sempre alle 21, con Kosmus, un progetto dedicato al balletto emergente, contemporaneo, nato dall’esperienza del Balletto di Siena. "Kosmus – lo presentano gli organizzatori – si distingue per la sua ricerca coreografica innovativa".

Per l’occasione, presenterà due creazioni firmate dai propri coreografi: ‘Proust: the Search, always alive, in a state of suffering’ con coreografie di Asja Marabotti, che ispirandosi al capolavoro letterario affronta una profonda riflessione sulle contraddizioni della condizione umana e sull’incapacità di sottrarsi al destino; e nel secondo tempo ‘Trail dust’, nato dall’estro e dell’idea coreografica di Enrico Alunni, in prima assoluta. Durante il festival, il Balletto di Siena, diretto da Marco Batti, presenterà inoltre in anteprima il nuovo titolo ‘Rachmaninoff -Strings for six dancers’ adattato dal grande Mischa Maisky.