Balestra manesca antica. Il campionato italiano riparte da Castelnuovo

Il Campionato italiano di balestra manesca antica riparte da Castelnuovo Berardenga. Domenica 8 settembre l’impianto di Casetta - Monteaperti ospiterà la prima gara per la selezione tricolore organizzata dall’Asd Gruppo sportivo Casetta – Monteaperti in collaborazione con la Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.

La sfida rappresenta una celebrazione delle tradizioni storiche italiane e un’opportunità unica per assistere a un’antica disciplina sportiva. La balestra manesca, utilizzata originariamente durante il Medioevo per la caccia e la guerra, è una delle armi storiche più affascinanti e il suo utilizzo richiede precisione e abilità.

Questa prima gara di Campionato offrirà ai partecipanti e agli spettatori un’esperienza immersiva nel passato, in un contesto che valorizza l’eredità storica del territorio.

Questo il programma della giornata: alle 8,30 ritrovo dei partecipanti, alle 9,30 inizio della gara. A seguire, intorno alle 13,30, pranzo conviviale e poi premiazioni e saluti finali.

La partecipazione alla gara prevede un contributo di 10 euro per chi partecipa solo alla competizione, mentre il contributo per il pranzo è di 20 euro. Per chi desidera prendere parte sia alla gara che al pranzo, il contributo complessivo è di 25 euro. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 6 settembre e possono essere effettuate contattando Roberto al numero 3398817340 o Maurizio al 3381474424. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Asd Gruppo sportivo Casetta - Monteaperti via email all’indirizzo [email protected].