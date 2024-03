Bagnini con abilitazione da giugno a settembre

BAGNINI – Cercasi a Castelnuovo Berardenga bagnini/e con preferibile abilitazione. Contratto a tempo determinato con orario full time. Durata del contratto da giugno a settembre. Preferibile patente B ed auto. Contattare il 3339814262.

1 CARROZZIERE – Agenzia cerca un/a carrozziere/lattoniere per riparazione di danni alla lamiera (ammaccature, crepe e deformazioni), sostituzione di pannelli danneggiati o corrosi utilizzando tecniche di saldatura della lamiera, preparazione accurata delle superfici per verniciatura o finitura. Per candidarsi: [email protected]

OPERAI – Etjca agenzia per il lavoro ricerca per importante realtà cantieristica operai di cantinieri (elettricisti, idraulici/termoidraulici, mastro, muratori/carpentieri).Contratto di lavoro finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Livello e retribuzione saranno definiti in base alle competenze del candidato.