Badia a Elmi, lavori grazie all’Art bonus

Il restauro della chiesa di Santa Maria della Neve a Badia a Elmi, frazione di San Gimignano, per la prima volta vedrà nuova luce attraverso il recupero con l’Art bonus per una spesa di 100mila euro. Saranno restaurati il tetto, il pavimento e alcune parti murarie con l’impianto elettrico. "Si tratta del primo ricorso all’Art bonus", commenta il sindaco Andrea Marrucci. E aggiunge: "È intenzione di questa amministrazione proseguire in questo percorso di Art bonus sia per la protezione dell’area archeologica della Villa Romana di Aiano, sia per il restauro del Teatro dei Leggieri".

Nella chiesa le pareti affrescate da pitture barocche e da una tavola di Lorenzo Monaco con la incoronazione della Vergine. La cappella è rimasta aperta fino al 1985 dopo la morte dell’ultimo parroco don Mario Bracci. La tavola fu venduta agli inizi del ‘900 alla National Gallery di Londra dove è esposta.

Romano Francardelli