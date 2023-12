Babbo Natale di 13 anni porta i doni al nipote

"Arriva dalla zona del Petriccio la storia più ’tenera’ ed emozionante di questo Natale. A raccontarla è Samantha Capizzi una giovane mamma residente in via Quinto Settano", così si legge su ’Siena sociale- il diario del Terzo settore senese’ che riporta le parole della donna. "’La notte del 24 dicembre mio fratello Francesco,13 anni, ha deciso di rendere felice suo nipote Samuel di 4 anni che, bloccato in casa da una brutta influenza proprio sotto le festività natalizie, non ha avuto la possibilità di poter vivere l’atmosfera felice delle feste con tutti i suoi parenti aspettando l’arrivo di Babbo Natale’". Prosegue ’Siena sociale’: "Il nostro giovane apprendista Babbo Natale ha sfidato il freddo della notte e, puntuale, si è fatto trovare sotto il terrazzo. Obiettivo il piccolo di casa. ’Per fortuna abitiamo al piano terra: è stato semplice afferrare i doni e farli giungere al piccolo Samuel che non credeva ai suoi occhi’. Succede solo a Natale. Un Babbo Natale così speciale (nella foto a destra tratta da ’Siena sociale’, ndr) non lo avevamo mai visto!"