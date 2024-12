Azione si prepara al congresso nazionale. Si rinnovano le tessere

Azione ha intrapreso la propria fase pre-congruessuale che porterà il partito, a febbraio 2025 a scegliere e rinnovare le proprie strutture nazionali cogliendo il particolare momento politico sia locale sia complessivo in vista delle Regionali toscane.

Vi è tempo fino al 31 dicembre per richiedere e rinnovare la propria tessera e partecipare a questo importante evento per Azione e per tutta la politica italiana. Carlo Calenda e Giulia Pastorella sono i candidati alla segreteria di Azione: tutti gli iscritti saranno chiamati su base provinciale a votare per il segretario nazionale e per una lista di delegati collegati ai singoli candidati alla Segreteria nazionale. Eventuali altri candidati, le mozioni e le liste dei delegati dovranno essere presentate entro il 31 gennaio. Le votazioni nelle singole province si terranno tra il 14 e il 16 febbraio.