Aziende di successo. Ristoratori in trasferta

Aziende con il vento in poppa, tra espansione e nuove assunzioni. E l’economia sorride. Due imprenditori poggibonsesi, i fratelli Gianni e Francesco Innocenti sbarcano e raddoppiano a Firenze con una nuova attività di ristorazione. Lo fanno dopo la nota esperienza enogastronomica avviata a Poggibonsi, prima come importatori e distributori, poi con l’enoteca ristorante ‘Innocenti Wine Experiences’, fondata nel 2018, segnalata dalla Guida Michelin e premiata, nel 2024 e 2025, con le "Tre Bottiglie", ambito riconoscimento del Gambero Rosso per i wine bar.

In via del Proconsolo, nello storico palazzo che conserva il ritratto di Dante, è stata inaugurata la ‘Innocenti Wine Experiences - Enoteca ristorante Alle Murate’. Un nuovo indirizzo nel panorama della ristorazione del centro storico, con una mission precisa: diventare laboratorio di convivialità fondato sulla buona cucina e su una cantina con 1.200 etichette diverse. "Arriviamo sulla piazza fiorentina con grande rispetto per la tradizione enogastronomica che ha reso celebre la città – spiegano Gianni e Francesco Innocenti - e consapevoli della molteplicità di pubblici di riferimento che un ristorante del centro storico può avere. Ci presentiamo per quello che siamo, con la nostra semplicità e la nostra serietà, con i valori in cui crediamo. Ci auguriamo che anche a Firenze, come a Poggibonsi, il nostro locale diventi uno spazio in cui vivere esperienze, scoprire nuovi vini e creare relazioni".

Sessanta sono i coperti su tre livelli. Il tutto gestito da un team di giovani professionisti guidati dallo chef Thomas Palmieri.

Fabrizio Calabrese