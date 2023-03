Avignonesi Floramiata La visita della Cgil

Si è conclusa un’altra ‘due giorni’ in terre di Siena del segretario nazionale Flai Cgil Davide Fiatti e di quello regionale Mirko Borselli per visitare alcune eccellenze del settore vitivinicolo e del florovivaismo. I segretari, accompagnati dalla Federazione Lavoratori AgroIndustria Cgil di Siena, si sono recati in Val di Chiana e in Amiata per visitare l’azienda agricola ‘Avignonesi srl’ di Montepulciano e quella florovivaistica ‘Floramiata srl’ di Piancastagnaio.

Avignonesi, con i suoi circa 100 addetti, è leader nella viticoltura biodinamica in Italia e ha da poco firmato un accordo integrativo importante con le Flai Cgil di Siena e Arezzo: la contrattazione di secondo livello è presente da anni e quest’ultima intesa consolida una visione comune tra azienda e sindacato sui temi della sicurezza, del welfare e dell’attenzione in termini di salario e diritti.

L’accordo contiene anche uno specifico articolo sugli appalti: Avignonesi Srl, pur assumendo direttamente i lavoratori, si impegna a utilizzare i contratti di appalto solo in casi straordinari e a verificare il rispetto delle norme contrattuali. Floramiata, leader nella produzione di piante da interno, trae le sue origini dalla società nata alla fine degli anni ‘70 per la gestione delle serre della Valle del Paglia a seguito della ‘vertenza Amiata’ e della chiusura delle miniere di mercurio; grazie anche alla geotermia l’azienda ha contribuito a reimpiegare molti dei lavoratori licenziati. Dopo la grave crisi che ha portato Floramiata al fallimento nel 2016, la nuova società insediatasi nel 20202021 sta rilanciando il sito produttivo in Europa. L’impresa conta 150 addetti, di cui circa 35 avventizi, la Flai Cgil si sta impegnando affinché anche questi ultimi vengano stabilizzati.