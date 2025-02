Avevo un sogno (ed è ancora così). Il concerto di Marco Parente

Musica d’autore al Teatro Politeama di Poggibonsi. Domenica 2 marzo alle 19, nella sala Set, è in programma il concerto di Marco Parente dal titolo ‘Avevo un sogno (ed è ancora così)’. L’apertura dell’evento è affidata a Corinna Di Petrillo, in arte ‘Corinna’, una cantautrice e produttrice di musica elettronica di Poggibonsi. Nella sua musica unisce sonorità talvolta fredde a delle vocalità dolci, che si sviluppano insieme ai testi della cantautrice. All’attivo ha due EP: "Ancestrale" (2023) e "Linea Di Confine" (2024), usciti sotto l’etichetta milanese "Funclab Records". Marco Parente è un atteso ospite della rassegna Discipline(s) Music Club, il ricco contenitore di concerti del Politeama. Cantautore lirico ed elegantemente incendiario, protagonista di alcune delle pagine più significative della discografica italiana dagli anni novanta ad oggi, Marco Parente è uno dei maggiori cantautori della scena indipendente italiana. Coglierà l’occasione per presentare il suo nuovo repertorio contenuto in ‘Avevo un sogno’. Un lavoro che significa e attraversa più di 25 anni di attività estatica, che tradotto in fatiche e pubblicazioni, vuol dire 9 dischi e molteplici incontri paralleli, tra cui l’ultimissimo ‘Vulcani in pace’ che insieme a Paolo Cattaneo per l’ennesima volta altera i parametri della forma canzone. "Ci vediamo lì, al solito posto...dove tutto accade, ma in un istante". Marco Parente è uno dei più originali songwriter della scena "indie" italiana. Dopo una lunga serie di produzioni discografiche, collaborazioni musicali (Manuel Agnelli, Carmen Consoli, Cristina Donà) e letterarie (City Lights), ha pubblicato "Neve Ridens 1", primo capitolo di una dilogia, all’insegna di un cantautorato scarno, dalle tinte quasi "dark". Biglietto intero dodici euro, ridotto under 35 costa dieci. Per studenti scuola di musica otto euro. In prevendita presso la biglietteria del Teatro.

Fabrizio Calabrese