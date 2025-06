Avanti con la Società della Salute Senese. Nuovo affidamento dei ’servizi aggiuntivi’

La giunta comunale, nella riunione di ieri, ha deliberato la proroga dell’affidamento dei ’servizi aggiuntivi’ fino al 31 dicembre 2025 nella convenzione fra il Comune di Siena e la Società della salute senese. L’atto è stato presentato dall’assessore ai servizi sociali Micaela Papi e arriva a ridosso delle voci sulla possibile uscita di Palazzo Pubblico dal consorzio sanitario della Zona senese: nella nota comunale che accompagna la delibera lo stesso assessore si espone in merito alla vicenda e ai rapporti con la Società della Salute. "Un atto che consente – spiega l’assessore Papi – di dare continuità e qualità ai servizi socio assistenziali, in particolare per quanto riguarda l’assistenza agli anziani auto e non autosufficienti, anche al fine di consentire alla Società della salute l’affidamento di urgenza del centri diurni per non autosufficienti di ‘Villa Rubini’ e del centro di socializzazione ‘La Mimosa’. Per quanto riguarda il resto dei servizi, ovvero quelli ordinari, come amministrazione abbiamo espresso, previo approfondimento da parte dell’organo competente, ovvero il Consiglio comunale, l’intendimento di rinnovare i rapporti convenzionali per la gestione degli stessi, così come delle strutture e delle attività relative all’area socio-assistenziale e socio-sanitaria, sottolineando la necessità di valutare soluzioni che possano comportare un riallineamento e un riequilibrio della quota capitaria tra soci".