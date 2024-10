"Autunno in fiera" tutto pronto. Enogastronomia e tanti hobbisti

Sembra sempre l’ultima arrivata. Ma in realtà la fiera d’autunno di Montepulciano, in programma domenica, ha già doppiato la boa delle dieci edizioni e si pone ormai come uno degli eventi più rappresentativi di questa fase dell’anno. La città del Poliziano sta poi godendo di una stagione particolarmente favorevole, all’insegna di un afflusso turistico costante e di qualità, abbondante ma senza creare disagi; questo gli operatori commerciali lo sanno bene, tanto che le ottanta postazioni disponibili sono andate presto esaurite e si è anche creata una lista d’attesa. Soddisfazione, dunque, per gli organizzatori dell’Unione Polisportiva Poliziana, già promotori della Fiera di Primavera di Montepulciano Stazione, di cui "Autunno in fiera" (questo il nome ufficiale dell’evento alle porte) si può considerare uno spin-off. I banchi saranno disposti per la maggior parte nel Giardino di Poggiofanti ma anche lungo Viale Sangallo e nelle piazze Don Minzoni e Sant’Agnese. Ai generi merceologici abituali (abbigliamento e casalinghi) si affiancano due sezioni specifiche, quella gastronomica, in cui a trionfare saranno gusti tipici della fiera come la porchetta (con l’intero contorno delle ‘rosticcerie volanti’), il pecorino e i salumi, e quella riservata ad hobbisti, artigiani e rigattieri, sulla quale si appunta sempre la curiosità dei visitatori, a caccia dell’oggetto originale o d’annata.

"Si tratta per la maggior parte dei casi di non-professionisti di età matura – spiega Raffaele Rossi, consigliere della Poliziana – che decidono se partecipare la mattina stessa, anche in base al meteo: con loro adottiamo una certa flessibilità per l’occupazione dei posti. Ci piace essere considerati – prosegue Rossi – come un evento-cerniera tra gli appuntamenti estivi ed i mercatini di Natale (che apriranno il 16 novembre, n.d.r.), rivolgendoci sia ai visitatori sia ai nostri concittadini".

La fiera sarà aperta per l’intera giornata, la diversa regolamentazione della sosta sarà in vigore dalle 7 alle 20, non si potrà circolare né parcheggiare nelle aree occupate dai banchi. Modificato anche l’itinerario del Pollicino che, per raggiungere la parte alta del centro storico, percorrerà Viale 1 Maggio – Oriolo – Filosofi – Via di Collazzi.

Diego Mancuso