Autopalio: in arrivo nuovi disagi. Da domani via ai lavori notturni

Si annunciano nuovi disagi per gli automobilisti che utilizzano l’Autopalio per i loro spostamenti. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze prenderanno infatti il via domani, lunedì 14 ottobre, i lavori notturni di manutenzione programmata per il risanamento di alcuni dei sovrappassi dell’ arteria. Il cantiere in particolare interesserà il tratto della superstrada compreso tra gli svincoli di San Donato e Bargino. Un intervento che, secondo le previsioni, andrà avanti per questa fase fino al 31 ottobre. Obiettivo di Anas, migliorare la sicurezza stradale e garantire un’infrastruttura più efficiente a beneficio dei fruitori del tracciato che unisce la città di Siena con il capoluogo regionale attraverso le varie immissioni anche in territorio valdelsano: due svincoli di Colle e altrettanti a Poggibonsi. Non mancheranno quindi le difficoltà per quanti si mettono in marcia, sebbene Anas abbia disposto le operazioni nella fascia oraria notturna (dalle 21,30 alle 6,30 del giorno successivo) proprio con l’intento di ridurre le problematiche che non mancano in presenza di lavori comunque fondamentali in materia di sicurezza stradale. Un tema rilevante, anche delicato, a cui Anas riserva puntualmente le proprie attenzioni. Durante le operazioni, come si spiega dallo stesso ente, sarà chiusa una carreggiata per volta, con deviazioni del traffico sulla viabilità secondaria. La chiusura riguarderà alternativamente la direzione Siena o la direzione Firenze, sulla base dell’avanzamento delle differenti tappe del cantiere che sarà a breve allestito nel tratto interessato. Sarà naturalmente determinante, per chi si mette al volante dei veicoli, dedicare la massima cura alle novità nella circolazione dei mezzi temporaneamente introdotte in coincidenza dello svolgimento delle due settimane previste per le lavorazioni da parte del personale impegnato sul posto. È quanto rimarca ancora Anas: "Gli automobilisti - si legge in una nota - sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare con cura i propri spostamenti per evitare inconvenienti". Una momentanea variazione, insomma, che andrà un po’ a intaccare anche sulle abitudini e sulla quotidianità di quanti viaggiano lungo l’arteria per via degli stop che saranno a breve introdotti. Tutto comunque nell’ottica di un generale miglioramento del quadro in materia di sicurezza sull’Autopalio.

Paolo Bartalini