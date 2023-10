Autolinee Toscana. Cambiano gli orari

Sono entrate in vigore sulla linea 126 di Autolinee Toscana, che collega Casole d’Elsa e Colle, alcune variazioni agli orari di partenza dei pullman del mattino: in particolare, sono anticipate dalle 6,40 alle 6.35 e dalle 7,30 alle 7,20 le partenze delle due corse da Casole per Colle Liceo, mentre nella direzione opposta è anticipata alle 6,55 la partenza della corsa Colle - Casole delle 7,05.