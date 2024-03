Auto spaccate. Ladro si fuma una sigaretta

Continua a colpire la banda che spacca i vetri della macchine posteggiate

per portare via dall’interno anche pochissime cose. Già una raffica di episodi si era verificata nei giorni scorsi nella zona di Montepulciano, anche a Salcheto per esempio.

Un’altra segnalazione sui social riguarda la zona di Sant’Albino.

"Attenzione – scrive una donna –, questa notte ci siamo ritrovati la macchina così". Mostrando il vetro anteriore frantumato e l’interno rovistato oltre che pieno di vetri.

E’ successo, spiega, "nei parcheggi davanti all’Asl di Sant’Albino. Hanno spaccato un finestrino e fumandosi una sigaretta, hanno fatto leva sulla serratura interna delle chiavi… probabilmente cercavano di rubarla". Una delle foto pubblicate sui social per mettere in allarme chi vive nella zona mostra infatti un mozzicone di sigarette abbandonato all’interno. Segno evidente che il ladro è sfrontato, sa di non aver nulla da perdere perché ha corso il rischio che il suo dna venga rintracciato.

"Nonostante ci siano le telecamere purtroppo sarà difficile individuare i colpevoli, quindi state attenti", invita ancora la donna.

Dunque, c’è qualcuno nella zona che continua a colpire a ripetizione prendendo di mira le macchine rischiando molto per prendere pochissimo.

La.Valde.