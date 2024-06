Auto rubata, quindicenne al volante. Il furto alla Misericordia di Torrita

Torrita di Siena, 24 giugno 2024 - Al volante c’era un ragazzino di soli 15 anni. Classe 2009. Ma in quella Fiat Doblò rubata alla Misericordia di Torrita di Siena c’erano anche altri due amici: uno maggiorenne, classe 2002, l’altro ancora minorenne, del 2006. Pensavano di farla franca, ma la trasferta nel territorio aretino non è andata affatto bene. A beccarli sono stati i carabinieri della compagnia di Cortona che hanno visto il mezzo dei volontari, con tanto di scritta Misericordia sul fianco, muoversi con un fare sospetto nella frazione di Camucia.

I militari hanno intimato l’alt al furgoncino e i ragazzi, messi alle strette, hanno deciso di fermarsi in via Italo Scotoni, una strada secondaria della Strada regionale 71. Quando i carabinieri si sono avvicinati al finestrino per chiedere i documenti hanno capito di aver fiutato bene la situazione e di non essersi sbagliati: alla guida non si sono ritrovati davanti i soccorritori della Confraternita ma tre ragazzi, anzi ragazzini. E poi la scoperta: due di loro non avevano nemmeno la patente.

Sono tutti italiani, residenti nel Senese, e nessuno di loro ha precedenti penali. Fatto sta che proprio il più piccolo, classe 2009, 15 anni appena, era alla guida della Fiat Doblò rubata alla Misericordia di Torrita di Siena qualche settimana fa, alla fine di maggio. Il furgoncino era utilizzato dalla Confraternita per il trasporto di persone con disabilità motorie e non averlo avuto a disposizione in queste settimane ha creato qualche problema ai volontari che subito avevano denunciato il furto alla stazione locale dei carabinieri di Torrita. Le ricerche dei militari avevano preso il via subito ma del mezzo non si era trovata traccia, fino alla notte scorsa, tra domenica e lunedì quando i colleghi del Cortonese hanno beccato il trio a bordo del furgoncino. Che sia stata un’avventura ’fuori porta’ per non dare nell’occhio con il mezzo rubato? Può essere.

Al momento non è chiaro se i giovanissimi a bordo siano stati o meno gli autori del furto del maggio scorso anche se rimane con ogni probabilità la pista che i carabinieri stanno battendo per unire i puntini del caso. Fatto sta che al momento rimane soltanto un’ipotesi che i militari della Compagnia di Cortona, insieme ai colleghi della Compagnia di Montepulciano, stanno accertando per chiudere il cerchio. Per questo i tre ragazzi verranno sentiti dagli investigatori.