Auto rubata, cocaina e spogliarello Ragazze terribili finiscono nei guai

di Marco Brogi

Ne hanno combinate di tutti i colori. Proprio come Thelma e Louise. Viaggiavano tranquillamente su un’auto rubata, una delle due nascondeva nella borsetta un po’ di coca per uno personale e quando i carabinieri le hanno portate in caserma per ulteriori accertamenti sono andate in escandescenze, inscenando addirittura un inizio di spogliarello per protesta. Le due ragazze terribili, trentenni, una di Siena e l’altra di Rignano sull’Arno (in provincia di Firenze), sono state denunciate per ricettazione e rischiano una multa da 5mila a 30mila euro per atti osceni in luoghi pubblico, un reato passibile di denuncia solo se consumato in luoghi frequentati da minori. Teatro della curiosa vicenda le strade del centro di Poggibonsi. I carabinieri del locale Nucleo operativo e radiomobile, due giorni fa, alle quattro del mattino, hanno intercettato e poco dopo fermato per controlli un’auto apparsa da subito sospetta con a bordo due ragazze. Dalla banca dati delle forze dell’ordine l’auto risultava rubata la sera prima a Siena. I militari, a quanto punto, hanno deciso di ispezionare attentamente la vettura ed hanno rinvenuto tra gli effetti personali di una delle due ragazze una modica quantità di cocaina, quasi sicuramente per uso personale. Per questo motivo la giovane è stata segnalata alla Prefettura di Siena in quanto consumatrice di sostanze stupefacenti. Una volta accompagnate al comando della compagnia dei carabinieri di Poggibonsi per l’identificazione, Thelma e Louise sono andate su tutte le furie, improvvisando un mini spogliarello interrotto dall’intervento dagli stessi militari increduli. Le due amiche sono sono state denunciate in stato di libertà, per ricettazione in concorso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena. L’auto rubata è stata immediatamente restituita dai militari dell’Arma al proprietario, residente a Siena. Una storia insolita, quella passata sotto gli occhi dei militari della compagnia valdelsana, ai quali per qualche minuto è sembrato veramente di assistere al celebre film con protagoniste Thelma e Louise, due ragazze scatenate in fuga verso la libertà immortalate in una pellicola diventata di culto. Ma quello di cui sono state protagoniste le due trentenni denunciate dai carabinieri non è un film.